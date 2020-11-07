«Це неприпустимо»: Степанов відреагував на платне лікування COVID у стаціонарах

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що лікування українців, хворих на коронавірус, у стаціонарах є безкоштовним. Тому вимагання купувати ліки чи будь-які інші засоби є неприпустимими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Під час онлайн-нарада з регіонами щодо подолання COVID-19 Максим Степанов наголосив, що хворі на коронавірус скаржаться на те, що під час лікування у стаціонарах їм доводиться платити.

Так, українці обурюються, що, незважаючи на заявлене безкоштовне лікування COVID-19, у стаціонарах їм доводиться за власні кошти купувати препарати та навіть шприци. Такі випадки міністр назвав неприпустимими.

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«Ми ретельно відстежуємо усі джерела інформації, зокрема, вивчаємо скарги пацієнтів. Ми бачимо всі ті списки ліків і чеки пацієнтів, яких іноді змушують закуповувати за свої кошти ліки, починаючи від фізрозчину та шприців. Я вважаю це неприпустимим. Адже під час розрахунку медичних тарифів були враховані усі медичні засоби, що входять до національного протоколу надання медичної допомоги при COVID-19», – наголосив Максим Степанов.

Він наголосив на важливості повного виконання стандартів, протоколів та розпоряджень МОЗу медпрацівниками всіх рівнів.

Зазначимо, що лікарні, що лікують хворих на коронавірус, отримують кошти від Нацслужби здоров’я України за спеціальним COVID-пакетом. Тобто за лікування медзакладу платить НСЗУ, а не пацієнти. Які саме послуги входять у цей COVID-пакет, читайте за посиланням.

Лікарням Львівської області мали перерахувати більше 269 млн грн на лікування хворих на коронавірус. Із таким показником регіон став другим в Україні за рівнем фінансування COVID-19.

Наприкінці вересня депутати Львівської облради просили в НСЗУ ще 80 млн грн на лікування пацієнтів із коронавірусом.

Лікування хворих на коронавірус Україні загалом обійдеться у 15 млрд грн. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, лікування пацієнта з COVID-19 у важкому стані коштує від 45 тисяч гривень.

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