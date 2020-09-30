ЛОР просить НСЗУ підкинути 80 млн для лікування хворих на коронавірус

Львівська облрада під час сесійного засідання 29 вересня звернулася до Нацслужби здоров’я щодо виділення медичним закладам додаткових коштів для лікування хворих на COVID-19. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У зверненні зазначається, що зважаючи на складну санітарно-епідеміологічну ситуацію на території Львівщини та гостру потребу медичних закладів для забезпечення повноцінного лікування і надання адекватної допомоги пацієнтам, обласні медичні заклади ІІІ рівня надання спеціалізованої допомоги потребують додаткового фінансування в обсязі 80 мільйонів гривень.

«Відсутність фінансування унеможливлює належного лікування хворих, особливо пацієнтів зі складним перебігом коронавірусної інфекції, яка потребує дороговартісної та тривалої терапії лікарськими засобами та кисневої підтримки», – наголошують у ЛОР.

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У зв’язку з цим, ми, депутати Львівської обласної ради, просять Нацслужбу здоров’я вжити термінових заходів реагування щодо виділення додаткових коштів закладам охорони здоров’я області коштів для лікування хворих на COVID-19.

Як відомо, Львівщина є другою областю в Україні, яка отримала найбільше коштів від НСЗУ на лікування хворих на коронавірус, – понад 269 млн грн.

Нагадаємо, на попередній сесії облради, 22 вересня, депутати незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Основною причиною є недофінансування обласних лікарень, котрі є на передовій з COVID-19.

Зауважимо, що загалом станом на ранок 30 вересня на Львівщині підтверджено 20 350 випадків інфікування коронавірусом.

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