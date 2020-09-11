На лікування хворих на COVID-19 Львівщина отримала більше 269 млн грн

Львівщина є другою областю в Україні, яка отримала найбільше коштів на лікування хворих на коронавірус, – понад 269 млн грн. Абсолютним лідером є Івано-Франківщина, якій виділили більше 278 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної служби здоров’я України.
Протягом квітня-липня українські лікарні отримали майже 3,5 млрд грн на лікування хворих на коронавірус.
Найбільше коштів, 2,5 млрд грн, НСЗУ перерахувала медзакладам, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19. Ще 784 млн грн отримали центри екстреної медичної допомоги, 147 млн грн -медзаклади, де працюють мобільні бригади, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19.
Львівщина стала другою областю в Україні, якій НСЗУ перерахувала найбільше коштів на лікування хворих на коронавірус. Так, медзаклади області отримали понад 269 млн грн. Першість здобула Івано-Франіквська область, якій дали більше 278 млн грн на пацієнтів із COVID-19.
Як пояснила директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця, передові позиції Львівщини щодо фінансування COVID-19 є цілком очевидні, адже в області є найбільше хворих. Водночас вона наголосила на тому, що на Львівщині є проблема нерівномірної завантаженості лікарень. На думку Возниці, це є недопрацюванням місцевої влади.
«Маршрутизація і визначення кількості пацієнтів є відповідальністю місцевої влади, яка і є власниками лікарень. Саме місцева влада визначає, які медзаклади потрібно залучити для лікування пацієнтів із COVID-19, а які – ні. Деякі лікарні прагнули отримати додаткові гроші за контрактом COVID-19, але пацієнтів вони не хочуть брати. Тобто ці лікарні є, але не завжди пацієнт зможе туди потрапити. Зокрема, на місцевому рівні змінюються маршрути пацієнта, до одних лікарень їх везуть, а до інших не везуть. Це порушує принцип екстериторіальності надання допомоги пацієнтам із COVID-19… Місцева влада має раціонально формувати маршрут пацієнтів із коронавірусом, щоб навантаження на медичні заклади було рівномірне», – сказала Мар’яна Возниця.
Зазначимо, що всі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медзакладів. Лікування для пацієнта з коронавірусом є безоплатним.
НСЗУ оплачує медичним закладам лікування хворих на коронавірус у межах Програми медичних гарантій. Для цього медустанова має підписати відповідний контракт. У тариф включено 300% доплат до зарплати тим медикам, які безпосередньо працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19. НСЗУ перераховує кошти лікарні, але відповідальність за здійснення цих доплат медпрацівникам несе головний лікар.
До безоплатного пакету послуг з лікування пацієнтів з COVID-19, яких госпіталізували у медзаклад, входять:
- тестування на COVID-19
- лабораторні та інструментальні дослідження
- меддопомога відповідно до галузевих стандартів
- киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю
- медикаментозна терапія та знеболення за потреби
- консультації лікарів інших спеціальностей.
Нагадаємо, лікування хворих на коронавірус Україні обійдеться у 15 млрд грн. Детальніше – за цим посиланням.
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Наталя Дуляба