На лікування хворих на COVID-19 Львівщина отримала більше 269 млн грн

Львівщина є другою областю в Україні, яка отримала найбільше коштів на лікування хворих на коронавірус, – понад 269 млн грн. Абсолютним лідером є Івано-Франківщина, якій виділили більше 278 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної служби здоров’я України.

Протягом квітня-липня українські лікарні отримали майже 3,5 млрд грн на лікування хворих на коронавірус.

Найбільше коштів, 2,5 млрд грн, НСЗУ перерахувала медзакладам, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19. Ще 784 млн грн отримали центри екстреної медичної допомоги, 147 млн грн -медзаклади, де працюють мобільні бригади, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19.

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Львівщина стала другою областю в Україні, якій НСЗУ перерахувала найбільше коштів на лікування хворих на коронавірус. Так, медзаклади області отримали понад 269 млн грн. Першість здобула Івано-Франіквська область, якій дали більше 278 млн грн на пацієнтів із COVID-19.

Як пояснила директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця, передові позиції Львівщини щодо фінансування COVID-19 є цілком очевидні, адже в області є найбільше хворих. Водночас вона наголосила на тому, що на Львівщині є проблема нерівномірної завантаженості лікарень. На думку Возниці, це є недопрацюванням місцевої влади.

«Маршрутизація і визначення кількості пацієнтів є відповідальністю місцевої влади, яка і є власниками лікарень. Саме місцева влада визначає, які медзаклади потрібно залучити для лікування пацієнтів із COVID-19, а які – ні. Деякі лікарні прагнули отримати додаткові гроші за контрактом COVID-19, але пацієнтів вони не хочуть брати. Тобто ці лікарні є, але не завжди пацієнт зможе туди потрапити. Зокрема, на місцевому рівні змінюються маршрути пацієнта, до одних лікарень їх везуть, а до інших не везуть. Це порушує принцип екстериторіальності надання допомоги пацієнтам із COVID-19… Місцева влада має раціонально формувати маршрут пацієнтів із коронавірусом, щоб навантаження на медичні заклади було рівномірне», – сказала Мар’яна Возниця.

Зазначимо, що всі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медзакладів. Лікування для пацієнта з коронавірусом є безоплатним.

НСЗУ оплачує медичним закладам лікування хворих на коронавірус у межах Програми медичних гарантій. Для цього медустанова має підписати відповідний контракт. У тариф включено 300% доплат до зарплати тим медикам, які безпосередньо працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19. НСЗУ перераховує кошти лікарні, але відповідальність за здійснення цих доплат медпрацівникам несе головний лікар.

До безоплатного пакету послуг з лікування пацієнтів з COVID-19, яких госпіталізували у медзаклад, входять:

тестування на COVID-19

лабораторні та інструментальні дослідження

меддопомога відповідно до галузевих стандартів

киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю

медикаментозна терапія та знеболення за потреби

консультації лікарів інших спеціальностей.

Нагадаємо, лікування хворих на коронавірус Україні обійдеться у 15 млрд грн. Детальніше – за цим посиланням.

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