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У НСЗУ розповіли, які послуги хворі на COVID-19 мають отримувати безкоштовно

Вероніка Рой

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Хворі на коронавірусну інфекцію та з підозрою на неї в Україні мають отримувати низку безкоштовних послуг, які передбачені Програмою медгарантій. Про це інформує Національна служба здоров’я.

 

Зокрема, пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на нього отримує таку безоплатну допомогу за Програмою медгарантій:

Допомога лікаря, з яким людина уклала декларацію.

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Саме до нього потрібно в першу чергу зателефонувати при симптомах захворювання, зокрема таких, як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання. Лікар за необхідності направить мобільну бригаду для взяття зразків для тестування на COVID-19 методом ПЛР. В разі підтвердження діагнозу він надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий.

Послуги мобільної бригади.

Мобільна бригада за направленням лікаря або диспетчера регіональної телефонної «гарячої лінії» з питань COVID, приїздить до хворого для взяття аналізів на тестування. У НСЗУ наголошують, що пацієнт з підозрою на COVID-19 не повинен самостійно йти до лабораторії, щоб здати аналіз, до нього зобов’язана приїхати мобільна бригада.

Допомога бригади «швидкої».

Якщо у хворого критичний стан (утруднене дихання, висока температура), потрібно телефонувати до «швидкої» за номером 103. Бригада екстреної меддопомоги оцінить стан здоров’я та за необхідності доставить хворого у лікарню. Або ж надасть допомогу на місці та рекомендації щодо самоізоляції. А також направить до пацієнта мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

Допомога в медзакладі в умовах стаціонару.

В разі госпіталізації хворий отримає такий безоплатний пакет послуг:

  • тестування на COVID-19
  • лабораторні та інструментальні дослідження
  • меддопомога відповідно до галузевих стандартів
  • киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю
  • медикаментозна терапія та знеболення за потреби
  • консультації лікарів інших спеціальностей

У НСЗУ наголошують – всі перелічені послуги для пацієнтів з COVID-19 та з підозрою на нього є для пацієнта безоплатними.

Також у тариф на оплату послуг медзакладів, які надають стаціонарну медичну допомогу таким пацієнтам, включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії.

Як відомо, Львівщина є другою областю в Україні, яка отримала найбільше коштів на лікування хворих на коронавірус, – понад 269 млн грн.

Нагадаємо, лікування хворих на коронавірус Україні обійдеться у 15 млрд грн. Детальніше – за цим посиланням.

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