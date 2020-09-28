У НСЗУ розповіли, які послуги хворі на COVID-19 мають отримувати безкоштовно

Хворі на коронавірусну інфекцію та з підозрою на неї в Україні мають отримувати низку безкоштовних послуг, які передбачені Програмою медгарантій. Про це інформує Національна служба здоров’я.

Зокрема, пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на нього отримує таку безоплатну допомогу за Програмою медгарантій:

Допомога лікаря, з яким людина уклала декларацію.

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Саме до нього потрібно в першу чергу зателефонувати при симптомах захворювання, зокрема таких, як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання. Лікар за необхідності направить мобільну бригаду для взяття зразків для тестування на COVID-19 методом ПЛР. В разі підтвердження діагнозу він надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий.

Послуги мобільної бригади.

Мобільна бригада за направленням лікаря або диспетчера регіональної телефонної «гарячої лінії» з питань COVID, приїздить до хворого для взяття аналізів на тестування. У НСЗУ наголошують, що пацієнт з підозрою на COVID-19 не повинен самостійно йти до лабораторії, щоб здати аналіз, до нього зобов’язана приїхати мобільна бригада.

Допомога бригади «швидкої».

Якщо у хворого критичний стан (утруднене дихання, висока температура), потрібно телефонувати до «швидкої» за номером 103. Бригада екстреної меддопомоги оцінить стан здоров’я та за необхідності доставить хворого у лікарню. Або ж надасть допомогу на місці та рекомендації щодо самоізоляції. А також направить до пацієнта мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

Допомога в медзакладі в умовах стаціонару.

В разі госпіталізації хворий отримає такий безоплатний пакет послуг:

тестування на COVID-19

лабораторні та інструментальні дослідження

меддопомога відповідно до галузевих стандартів

киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю

медикаментозна терапія та знеболення за потреби

консультації лікарів інших спеціальностей

У НСЗУ наголошують – всі перелічені послуги для пацієнтів з COVID-19 та з підозрою на нього є для пацієнта безоплатними.

Також у тариф на оплату послуг медзакладів, які надають стаціонарну медичну допомогу таким пацієнтам, включено всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії.

Як відомо, Львівщина є другою областю в Україні, яка отримала найбільше коштів на лікування хворих на коронавірус, – понад 269 млн грн.

Нагадаємо, лікування хворих на коронавірус Україні обійдеться у 15 млрд грн. Детальніше – за цим посиланням.

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