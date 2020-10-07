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Степанов розповів, скільки коштує лікування одного пацієнта з COVID-19

Вероніка Рой

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Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень. Ці кошти Міністерство охорони здоров’я переправляє у медичні заклади, де лікують хворих.  Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня, передає УП.  

 

«Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума  – від 45 тисяч гривень. Лікарські засоби враховані в тарифі – це те, що ми переводимо безпосередньо лікарям», – розповів Максим Степанов.

Міністр також зазначив, що в тариф, який перераховують лікарням,  включено кілька позицій. Зокрема, там враховано:

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  • 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19.
  • безпосередньо лікарські засоби і медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19.

Нагадаємо, 22 вересня депутати незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Основною причиною є недофінансування обласних лікарень, котрі є на передовій з COVID-19. Депутатів облради та голову ЛОР обурило те, що Кабмін не виділив коштів Львівщини з «ковідного» фонду на боротьбу з пандемією в області.

До слова, на Львівщині частішають випадки, коли хворих на коронавірус не забирають у лікарню. Так, 52-річного львів’янина із двобічним запаленням легень та температурою 39,6°C не госпіталізували, бо такі покази не підпадали під «важкий стан». У якому стані має перебувати хворий, аби його таки забрали в лікарню, і що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації, читайте у статті за цим посиланням.

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