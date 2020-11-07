Нових хворих на коронавірус не виявили у трьох районах Львівщини

Коронавірус діагностували у 32 982 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та в одному місті обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 32 982 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 2528 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 554.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Сколівському, Старосамбірському і Турківському районах, а також у Стебнику.

Реклама партнерів

Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 211 осіб, Пустомитівському – 56 осіб і Миколаївському – 48 осіб районах.

Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитіський, Яворівський, жовківський, Сокальський і Миколаївський райони.

COVID-19 виявили у:

м. Львів – 14 148 (+211)

Пустомитівський район – 2878 (+56)

Яворівський район – 1784 (+6)

Жовківський район – 1628 (+11)

Сокальський район – 1357 (+24)

Миколаївський район – 1231 (+48)

Городоцький район – 970 (+19)

м. Дрогобич – 883 (+22)

Кам’янка-Бузький район – 787 (+20)

Перемишлянський район – 756 (+12)

Золочівський район – 682 (+15)

м. Червоноград – 669 (+2)

Дрогобицький район – 481 (+3)

Жидачівський район – 472 (+14)

Бродівський район – 466 (+18)

Мостиський район – 455 (+18)

Самбірський район – 416 (+3)

м. Стрий – 370 (+4)

м. Самбір – 347 (+1)

Радехівський район – 317 (+18)

Буський район – 297 (+1)

Стрийський район – 294 (+17)

м. Борислав – 279 (+7)

м. Трускавець – 209 (+1)

Сколівський район – 202 (0)

м. Новий Розділ – 159 (+1)

Старосамбірський район – 131 (0)

Турківський район – 120 (0)

м. Стебник – 90 (0)

м. Моршин – 35 (+2)

Зазначимо, що станом на 7 листопада у реанімації на Львівщині перебувають 154 хворих на COVID-19.

Так, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

А з 9 листопада чотири райони Львівської області переходять у «червону зону».

Додамо також, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.