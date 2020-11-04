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У МОЗ розповіли, скільки школярів та вчителів перехворіли коронавірусом

Соломія Головіна

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В Україні з початку навчального року COVID-19 перехворіли 5 215 школярів або 0,9%. Серед вчителів зафіксовано 10 552 випадки захворювання. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

 

«Наразі з початку навчального року перенесли COVID-19 усього 0,9% учнів, що становить 5 215 осіб. На COVID-19 також захворіли 10 552 вчителі. Станом на зараз на дистанційній роботі перебувають 912 закладів освіти», – зазначив очільник МОЗ.

Міністр нагадав, що ще до початку навчального року МОЗ розробило детальні рекомендації щодо проведення навчального процесу в умовах пандемії. Вони розміщені на сайті міністерства. Серед основних вимог – власник закладу освіти (міська рада, об’єднана територіальна громада) несе відповідальність за наявність у медичному пункті безконтактних термометрів, дезінфекторів, антисептиків для рук, засобів індивідуального захисту. Зі свого боку керівництво шкіл повинно впровадити різний час початку та закінчення занять для різних класів та груп, а також перерви у різні часові проміжки. У коридорах має бути нанесена розмітка. Школярі можуть знаходитись у класах без масок, а приходити, пересуватися та перебувати на перервах – у масках.

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«Керівник закладу відповідає за те, щоб були дотримані всі протиепідемічні заходи. Адміністрація має забезпечити регулярну термометрію та надати засоби індивідуального захисту всім працівникам, а також забезпечити контроль за дотриманням епідеміологічних правил», – додав міністр.

Максим Степанов також зазначив, що відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.

Окремо міністр повідомив, що у мережі Інтернет з’явилась інформація про вимогу деякими адміністраціями шкіл від батьків інформаційної згоди про те, що «заклад освіти не несе відповідальності за розповсюдження COVID-19». Подібні «документи», за його словами, не передбачені жодним нормативно-правовим актом.

«Днями у мережі з’явилася інформація, що батьків адміністрація школи змушує підписувати документ наступного змісту: «Інформаційна згода про те, що батьки свідомо розуміють, що заклад освіти не несе відповідальність за розповсюдження COVID-19». Такий «документ» не передбачений жодним нормативно-правовим актом, це самодіяльність керівників закладів чи інших осіб. Ніхто не може змусити батьків таке підписувати», – зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19 – 9 524 хворих, зокрема, як зазначають у МОЗ, 313 дітей.

Як відомо, через пандемію коронавірусу навчання у школах  залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

У школах обов’язково має проводитись температурний скринінг, дезінфекція приміщень, мають бути антисептики та засоби індивідуального захисту. На уроках учні можуть сидіти без масок, а заходити у школу, пересуватися та перебувати на перервах – лише у масках.

Детальніше з рекомендаціями МОЗу щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19 можна ознайомитися за цим посиланням.

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