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COVID-19 в Україні: за межами лікарень розгорнуть 25 тисяч ліжок

Наталя Дуляба

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За межами лікарень в Україні збираються розгорнути додатково 25 тисяч ліжок. Їх будуть облаштовувати у спорткомплексах, виставкових залах та інших приміщеннях, придатних для лікування хворих на COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

 

У середу, 4 листопада, в уряді під час селекторної наради з секретарем РНБО та головами облдержадміністрацій обговорювали ситуацію з поширення коронавірусу в Україні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в кожній області потрібно готувати додаткові приміщення під лікування хворих на COVID-19.

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«Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання «якщо вони будуть потрібні» не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень», – наголосив прем’єр і додав, що голови ОДА мають виконати це доручення максимально оперативно.

Зазначимо, що коли всі місця у лікарнях будуть заповнені хворими, то в Україні розгорнуть мобільні COVID-шпиталі. Такі госпіталі функціонуватимуть у пристосованих приміщеннях, які мають опалення, вентиляцію, де можна буде підвести кисень до ліжок, забезпечити реанімаційні відділення та кімнати для медичного персоналу.

В Києві такий COVID-шпиталь збираються відкрити у Палаці спорту.

Тим часом Львівщина вже активно готується до розгортання мобільних госпіталів. У ЛОДА запевняють, що напрацьовують перелік відповідних локацій і як тільки він буде готовий, його опублікують.

Нагадаємо, у МОЗ говорили, що труднощів із необхідним для COVID-шпиталів обладнанням бути не повинно. Натомість наголошували на браку медперсоналу.

Нещодавно стало відомо, що для боротьби з COVID-19 МОЗ буде наймати медиків за контрактом. Їх будуть відправляти працювати в регіони з високим рівнем зараження. При цьому за час відсутності медика за ним збережеться його основне місце роботи.

Як писав Львівський портал, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Загалом пацієнтів із COVID-19 на Львівщині приймає 21 медзаклад. У стаціонарах є 2975 ліжкомісць для таких хворих.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

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