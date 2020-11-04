59% українців негативно ставляться до рішення КСУ про е-декларування

59% опитаних українців негативно ставляться до рішення Конституційного Суду про скасування системи електронного декларування та доступу до інформації про активи і доходи високопосадовців. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» впродовж 2-3 листопада, передає Львівський портал.

Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення Конституційного суду, 25% – нейтрально, водночас більшість (59%) – негативно. При цьому, серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення, негатив до нього становить 83%.

«Найбільш негативно до рішення Конституційного суду ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, Західної і Центральної України, прихильники Європейської солідарності, Голосу і партії Сила і честь», – йдеться в повідомленні.

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Згідно з результатами соцопитування, 39% українців добре обізнані щодо рішення Конституційного суду, яким скасували електронне декларування та систему доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців, 36% – щось чули про це, водночас, 25% – вперше чують.

Також соціологи з’ясували, що майже 60% опитаних підтримують проект закону президента, яким пропонується припинити повноваження діючого складу Конституційного Суду. 27% – не підтримують, 16% – не визначились.

У результатах соцопитування зазначається, що 55% українців негативно ставляться до ймовірності скасування безвізового режиму з Європейським Союзом. Натомість 11 % – позитивно.

Як писав Львівський портал, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали 47 депутатів ОПЗЖ та «За майбутнє», серед них є й представники Львівщини. Із повним списком нардепів-ініціаторів можна ознайомитися за цим посиланням.

Через це рішення КС президент Володимир Зеленський терміново скликав РНБО, а українці вийшли на акції протесту. Тим часом у Євросоюзі вважають рішення Конституційного Суду підставою для призупинення безвізу.

Скандал довкола КС правоохоронці розцінили як замах на захоплення влади в Україні і відкрили кримінальну справу. Також у НАЗК заявили, що закриттям реєстрів КС заблокував призначення переможців місцевих виборів.

У відповідь на рішення КС Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного Суду, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону «Про запобігання корупції».

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