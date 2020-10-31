В Україні новий коронавірусний антирекорд

Станом на ранок суботи, 31 жовтня, Україні зафіксовано 8 752 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу. Від ускладнень коронавірусу померло 155 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прессцентрі Міністерства охорони здоровя України.

На сьогодні в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних, 158 928 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 8 752 нових випадки. Одужали 3 902 пацієнти.

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Наразі коронавірус виявили у:

м. Київ — 37 549 (+781) Харківська обл. — 36 297 (+622) Львівська обл. — 29 828 (+514) Одеська обл. — 24 623 (+507) Чернівецька обл. — 21 658 (+385) Тернопільська обл. — 20 669 (+258) Івано-Франківська обл. — 20 392 (+411) Рівненська обл. — 19 158 (+301) Київська обл. — 16 464 (+345) Хмельницька обл. — 15 724 (+497) Дніпропетровська обл. — 15 071 (+416) Закарпатська обл. — 14 470 (+312) Житомирська обл. — 14 257 (+391) Волинська обл. — 13 554 (+228) Сумська обл. — 11 750 (+242) Донецька обл. — 10 392 (+749) Вінницька обл. — 10 342 (+227) Запорізька обл. — 9 909 (+342) Полтавська обл. — 9 563 (+343) Черкаська обл. — 9 157 (+205) Чернігівська обл. — 8 763 (+132) Миколаївська обл. — 7 782 (+208) Херсонська обл. — 3 960 (+160) Луганська обл. — 3 635 (+60) Кіровоградська обл. — 2 514 (+116)

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Із 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

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