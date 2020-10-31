В Україні новий коронавірусний антирекорд

Станом на ранок суботи, 31 жовтня, Україні зафіксовано 8 752 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу. Від ускладнень коронавірусу померло 155 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прессцентрі Міністерства охорони здоровя України.
На сьогодні в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних, 158 928 пацієнтів одужали.
За добу зафіксовано 8 752 нових випадки. Одужали 3 902 пацієнти.
Наразі коронавірус виявили у:
- м. Київ — 37 549 (+781)
- Харківська обл. — 36 297 (+622)
- Львівська обл. — 29 828 (+514)
- Одеська обл. — 24 623 (+507)
- Чернівецька обл. — 21 658 (+385)
- Тернопільська обл. — 20 669 (+258)
- Івано-Франківська обл. — 20 392 (+411)
- Рівненська обл. — 19 158 (+301)
- Київська обл. — 16 464 (+345)
- Хмельницька обл. — 15 724 (+497)
- Дніпропетровська обл. — 15 071 (+416)
- Закарпатська обл. — 14 470 (+312)
- Житомирська обл. — 14 257 (+391)
- Волинська обл. — 13 554 (+228)
- Сумська обл. — 11 750 (+242)
- Донецька обл. — 10 392 (+749)
- Вінницька обл. — 10 342 (+227)
- Запорізька обл. — 9 909 (+342)
- Полтавська обл. — 9 563 (+343)
- Черкаська обл. — 9 157 (+205)
- Чернігівська обл. — 8 763 (+132)
- Миколаївська обл. — 7 782 (+208)
- Херсонська обл. — 3 960 (+160)
- Луганська обл. — 3 635 (+60)
- Кіровоградська обл. — 2 514 (+116)
Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.
Із 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.
Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.
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Андрій Котенський