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В Україні новий коронавірусний антирекорд

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 31 жовтня, Україні зафіксовано 8 752 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу. Від ускладнень коронавірусу померло 155 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прессцентрі Міністерства охорони здоровя України.

 

На сьогодні в Україні 387 481 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 7 196 летальних, 158 928 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 8 752 нових випадки. Одужали 3 902 пацієнти.

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Наразі коронавірус виявили у:

  1. м. Київ — 37 549 (+781)
  2. Харківська обл. — 36 297 (+622)
  3. Львівська обл. — 29 828 (+514)
  4. Одеська обл. — 24 623 (+507)
  5. Чернівецька обл. — 21 658 (+385)
  6. Тернопільська обл. — 20 669 (+258)
  7. Івано-Франківська обл. — 20 392 (+411)
  8. Рівненська обл. — 19 158 (+301)
  9. Київська обл. — 16 464 (+345)
  10. Хмельницька обл. — 15 724 (+497)
  11. Дніпропетровська обл. — 15 071 (+416)
  12. Закарпатська обл. — 14 470 (+312)
  13. Житомирська обл. — 14 257 (+391)
  14. Волинська обл. — 13 554 (+228)
  15. Сумська обл. — 11 750 (+242)
  16. Донецька обл. — 10 392 (+749)
  17. Вінницька обл. — 10 342 (+227)
  18. Запорізька обл. — 9 909 (+342)
  19. Полтавська обл. — 9 563 (+343)
  20. Черкаська обл. — 9 157  (+205)
  21. Чернігівська обл. — 8 763 (+132)
  22. Миколаївська обл. — 7 782  (+208)
  23. Херсонська обл. — 3 960 (+160)
  24. Луганська обл. — 3 635 (+60)
  25. Кіровоградська обл. — 2 514 (+116)

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Із 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

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