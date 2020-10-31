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Коронавірус на Львівщині: 514 нових хворих, 14 померли

Андрій Котенський

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Станом на ранок, 31 жовтня, коронавірус на Львівщині підхопило 29 824 людини. За минулу добу виявили 514 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1621 ПЛР-тест. Відтак, 514 результатів — позитивні. Серед них львів’ян — 116. Залишок проб у холодильнику — 1081.

Ввід ускладнень коронавірусу на Львівщині померла 861 людина (+14 за останню добу).

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Загалом у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 183 особи, з них у реанімації – 6, на апараті ШВЛ — 3.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 114 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 92, та в лікарні швидкої медичної допомоги — 242.

11633 жителів Львівщини здолали коронавірус.

Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.

У стаціонарах Львівської області є 2975 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Станом на 27 жовтня лікарні заповнені такими пацієнтами на 57%.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

Тим часом у РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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