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Представники «Європейської солідарності» очолять дев’ять ОТГ на Львівщині

Наталя Дуляба

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За попередніми підрахунками голосів, головами дев’ятьох ОТГ на Львівщині стають представники «Європейської солідарності». Про це йдеться на сторінці партії у Facebook.

 

У «Європейській солідарності» заявляють, що відразу дев’ять представників цієї політсили очолять об’єднані громади на Львівщині:

  • Володимир Ременяк стане головою Городоцької міської громади
  • Ярина Яценко очолить Новороздільську міську громаду
  • Степан Бузановський – Поморянську селищну громаду
  • Степан Коханчук – Радехівську міську громаду
  • Микола Романишин – Сколівську міську громаду
  • Тарас Сулимко – Сокільницьку сільську громаду
  • Михайло Цихуляк – Тростянецьку сільську громаду
  • Андрій Кульчинський – Трускавецьку міську громаду
  • Олег Коцовський – Ходорівську міську громаду

Зазначимо, що офіційних результатів місцевих виборів на Львівщині ще немає. Втім політичні партії та штаби кандидатів володіють даними щодо голосування.

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Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих, районних, обласних рад, сільських, селищних та міських голів.

За попередніми даними, до Львівської міської ради проходять п’ять партій, лідером електоральних симпатій стала «Європейська солідарність». До Львівської обласної ради заходять дев’ять партій, першість також отримала «ЄС».

Натомість обрати голову Львівської ОТГ з першого разу найвірогідніше не вдасться. За даними екзит-полу у другому турі виборів боротимуться чинний міський голова Львова Андрій Садовий та народний депутат України Олег Синютка.

Додамо, що на Львівщині явка на місцевих виборах склала 43%. Детальну інформацію по районах області можна знайти тут. У Львові ж явка становила майже 39%.

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