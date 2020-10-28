Мерчинею Нового Роздолу обрали місцеву депутатку

38-річна Ярина Яценко заявила про перемогу на виборах голови Новороздільської ОТГ. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За попередніми підрахунками голосів, новою мерчинею Нового Роздолу стала 38-річна депутатка місцевої ради Ярина Яценко. На посаду голови Новороздільської ОТГ вона балотувалась від «Європейської солідарності».

«Я дякую всім, хто прийшов, підтримав мене та команду «ЄС». Дякую всім, хто брав активну участь у виборчому процесі, словом, ділом, думками і діями вів нас до перемоги! Завдяки вам ми отримали переконливий результат… Зробимо все для того, щоб позитивні зміни в нашій громаді врешті відбулися», – відзначила вона.

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Про перемогу Ярини Яценко вже повідомили й інші ЗМІ, посилаючись на джерела у штабах кандидатів на голову Новороздільської ОТГ. За даними Zaxid.net, Яценко отримала підтримку близько 23% виборців і таким чином випередила інших 13 претендентів на цю посаду.

Другу сходинку у виборчих перегонах в Новому Роздолі посіла висуванка УГП, секретарка міськради Ірина Кравець з результатом близько 14%.

Зазначимо, що 38-річна Ярина Яценко є депутаткою Новороздільської міськради. Раніше очолювала юридичний відділ міської ради, була членом виконавчого комітету, працювала начальницею Новороздільського міського управління юстиції.

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Фото: Facebook Ярини Яценко