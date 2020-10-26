До Львівської облради проходять 9 партій, – ЗМІ

За результатами обробки 87,5% протоколів прохідний бар’єр на виборах до Львівської обласної ради долають 9 партій. Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело, близьке до Львівської обласної територіальної виборчої комісії.

За даними джерела, лідером симпатій виборців є партія «Європейська солідарність», яка набрала 30,6% голосів. Зі суттєвим розривом далі йдуть партії «Слуга народу» – 9,58%, «Самопоміч» – 8,65%, ВО «Батьківщина» – 7,47%, «Голос» – 6,6%.

ВО «Свобода» здобуло 6% голосів виборців, «Народний рух України» – 5,7%, «Українська Галицька партія» – 5,6%, «За майбутнє» – 5,09%.

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Близькою до подолання прохідного бар’єру є партія «Громадянська позиція», за яку проголосували 4,77% виборців.

Нагадаємо, за результатами екзит-полу до Львівської міської ради проходять 7 партій. Найбільшу підтримку виборців здобула також «Європейська солідарність».

Як писав Львівський портал, на Львівщині явка на місцевих виборах склала 43%. Детальну інформацію по районах області можна знайти тут. У Львові ж явка становила майже 39%.

Загалом по Україні явка на місцевих виборах склала 36,8%. Цей показник є на 10% нижчим від місцевих виборів у 2015 році, коли явка сягла 46,6%.

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