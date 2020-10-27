У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести жорсткіший карантин

Можливість запровадження нових карантинних обмежень в Україні розглядатимуть, якщо добова кількість нових хворих на коронавірус сягне 15 тисяч. Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

«Цифра є 15 тисяч хворих за добу. Після цього говоритимемо про наші плани на найближчий період. Водночас ми не говоримо, що вже завтра щось запроваджуватимемо. 15 тисяч хворих за добу – це у нас ще є запас міцності, який дасть змогу відреагувати без колапсу для системи охорони здоров’я», – сказав він під час вебінару у вівторок, 27 жовтня.

Ляшко наголосив, що цифра у 15 тисяч хворих за добу актуальна за рівномірного розподілу хворих на території країни, водночас для окремих регіонів вона може бути й нижчою.

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«Ця цифра (для кожного регіону – ред.) прорахована. Наразі ми її не публікуємо, оскільки чекаємо на 1 листопада, коли на місцях мають бути використані субвенції й підведений кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров’я мають змінитися», – пояснив заступник міністра.

За його словами, зараз для хворих на коронавірус в Україні відведено близько 52 тисячі ліжок, із них лише 17 тисяч ліжок забезпечені кисневою підтримкою.

«У зв’язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Нам треба ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров’я до повноцінного реагування», – зазначив Ляшко.

В Україні станом на 27 жовтня зафіксували 6677 нових випадків COVID-19, станом на 26 жовтня – 5426.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірусом заразилися вже 28 086 людей, за останню добу виявили 478 нових хворих, 14 осіб померли.

Загалом у стаціонарах Львівської області є 2975 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Станом на 27 жовтня лікарні заповнені такими пацієнтами на 57%.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

У мерії Львова також нещодавно пообіцяли збільшити кількість ліжкомісць та кисневих концентраторів у міських лікарнях.

Як писав Львівський портал, у Львові оголосили збір коштів на закупівлю кисневих концентраторів, яких бракує для хворих на COVID-19. Із придбаних кисневих точок планують формувати фонд швидкого реагування для людей, які лікуються вдома.

Втім у ЛОДА наголошують: хворі на коронавірус, які потребують кисневої терапії, мають бути госпіталізовані, а не лікуватися вдома.

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