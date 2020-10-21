«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є диригентка Оксана Линів та письменниця Ярина Винницька, які прагнуть «перезавантажити музичні архіви». На меті у 2021 році здійснити спершу українське турне, а згодом світове. Про ідею, сенс проєкту та про український якісний контент розмовляли зі співавторкою Яриною Винницькою та співачкою Уляною Горбачевською.

«Ковчег Україна: музика» – це 37 музичних треків, один симфонічний оркестр, 2 хори, 18 солістів, 5 режисерів, 9 дизайнерів. Це 4 знімальні дні, 6 безсонних ночей, 30 тон сценічних конструкцій і LED-екран площею 42 кв.м.

У музичній події року взяли участь найвідоміші виконавці України: «Даха Браха», «Хорея Козацька», Курбаси, Уляни Горбачевська, Молодіжний симфонічний оркестр України, чоловічий хор «Дударик», Київський дівочий хор ім. М. Лисенка і все під орудою диригентки Оксани Линів. Особливим гостем стала автентична співачка з Полісся 85-річна Домініка Чекун.

Диригентка Оксана Линів

У програмі концерту звучатимуть архаїчні колядки, давні духовні напіви, перлини українського бароко, академічна музика Лисенка, Лятошинського, Барвінського, музика сучасних класиків – Скорика, Сильвестрова, Станковича.

– Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити проєкт «Ковчег Україна»?

Ярина Винницька: «Я народилася для того, щоб створити цей проєкт. Моя бабця хранителька українських скарбів та сенсів. Це вона передала страх за те, що ми можемо втратити український мікрокосмос. Моє бажання зібрати скриню, зберегти культурні цінності та передати їх майбутньому поколінню. Цей інстинкт самозбереження є вирішальний у моїй долі, тому я постійно намагалася збирати та колекціонували українське. Ми зберігали та реставрували викинуті старі українські вишиванки, які вже не цінувалися сільськими жителями. Зараз це колекції автентичного одягу, які дуже цінуються, а ще 30 років тому вважалися сміттям. Моя місія піарити Україну, зробити її впізнаваною у світі».

– Які види мистецтв втілені у проєкті «Ковчег Україна»?

Ярина Винницька: «Ковчег Україна» – це не лише про музику, але й про традиційне мистецтво. Це веб-платформа, в якій поміститься все від трипільської кераміки до майданівської йолки – шедеври традиційного мистецтва, історичні ноу-хау, найкращі музичні твори, шедеври професійного малярства, наукові відкриття, видання артбуку та інтерактивна гра. Цей проєкт є величезною машиною, конструкцією, технічною та артистичною взаємодією».

Письменниця Ярина Винницька та автентична співачка Домініка Чекун

– Скільки часу потрібно було для підготовки ?

Ярина Винницька: «Домовлятися про дати розпочали рік тому, згодом декілька місяців готували заявку на грант, а 3 місяці працюємо над реалізацією – це на межі людських можливостей. Ми знаходилися під шаленим тиском та ризиком, тому що задіяли у проєкті близько 300 людей: творча команда, технічний склад, учасники та волонтери. Але усі учасники були застраховані, також у Кінопалаці ім. О. Довженка був медперсонал».

– Що потрібно для створення цікавого українського музичного контенту?

Уляна Горбачевська: «Для того, щоб ми були цікаві собі та світу, вперш чергу потрібно опиратися на своє українське джерело. Ми, буквально, ходимо «по золоту» і композитори минулих століть добре це знали. Обравши за основу народну щедрівку, Микола Леонтович прославив Україну, бо у кожному куточку світу співають «Щедрик». А пісню «Ой ходить сон» у виконанні хору Олександра Кошиця у Кернегі-Холл почув американський композитор Джордж Гершвін і написав найвідоміший хіт людства «Summertime». Якщо ми хочемо творити якісний контент потрібно робити акцент на високе мистецтво через нашу ментальність, через унікальне народне звуковидобуття, через гармонії, які закладені в співочій традиції. Ми нація з імпровізаторським потенціалом, яка дала натхнення не тільки для українських композиторів».

Українська співачка та режисерка Уляна Горбачевська

Події проєкту:

24 грудня – прем’єра концерту «Ковчег: різдво» – пряма трансляція зі Святвечора, де за одним столом зберуться усі учасники концерту і представлять різдвяні шедеври української музичної спадщини — архаїчні колядки, різдвяні ірмоси, барокові канти і, звісно, «Щедрик» в обробці Леонтовича і Івана Небесного.

24 серпня – живий концерт на Софіївській площі у Києві до 30-річчя Незалежності України і подальше турне концерту Україною і найпрестижнішими музичними сценами світу.

Сторінка у Facebook – https://www.facebook.com/Kovceh.Ukraina

Сторінка у YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCsE8RSOMDtx4y_HR4nu9niA

Фото: авторки