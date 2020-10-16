Стрию і Буську знову перепаде мільйон за львівське сміття

Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення двом містам області понад 1,3 млн грн субвенції за те, що вони приймають львівське сміття. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Із бюджету розвитку Львова виділять 1,31 млн грн для Стрия і Буська, які приймають львівське сміття. Всі кошти скерують як субвенцію на соціально-економічний розвиток їхніх територій.

Так, Стрийській міській раді дадуть 881 885 грн, а Буській міськраді – 434 670 грн. Перерахунком кошів має зайнятися департамент із питань поводження з відходами міськради Львова.

Реклама партнерів

Зазначимо, що із квітня мерія Львова вже перерахувала майже 3 млн грн Стрию і Буську за прийом сміття. Крім них, відходи зі Львова також приймають Жидачів і місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень. У липні минулого року сесія підкинула 150 мільйонів гривень на вивезення львівського сміття.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.