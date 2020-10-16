ОСТАННІ НОВИНИ

Стрию і Буську знову перепаде мільйон за львівське сміття

Наталя Дуляба

|

Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення двом містам області понад 1,3 млн грн субвенції за те, що вони приймають львівське сміття. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Із бюджету розвитку Львова виділять 1,31 млн грн для Стрия і Буська, які приймають львівське сміття. Всі кошти скерують як субвенцію на соціально-економічний розвиток їхніх територій.

Так, Стрийській міській раді дадуть 881 885 грн, а Буській міськраді – 434 670 грн. Перерахунком кошів має зайнятися департамент із питань поводження з відходами міськради Львова.

Реклама партнерів

Зазначимо, що із квітня мерія Львова вже перерахувала майже 3 млн грн Стрию і Буську за прийом сміття. Крім них, відходи зі Львова також приймають Жидачів і місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень. У липні минулого року сесія підкинула 150 мільйонів гривень на вивезення львівського сміття.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...