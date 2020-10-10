На Львівщині – вже 22 386 випадків COVID-19

Станом на ранок 10 жовтня на Львівщині підтверджено 22 386 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу зафіксовано 214 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 22 386 осіб. 620 людей померли (+11 за минулу добу), 8 651 пацієнт одужав (+115 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 344 ПЛР-тести, з них 214 – позитивні. Серед них львів`ян – 65. Залишку проб у холодильнику нема.

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Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 9640 осіб, госпіталізовані – 2 221, на амбулаторному лікуванні – 7 419 осіб, виписані – 2 080 осіб. Зараз у лікарні перебуває 140 осіб, з них в реанімації – 9 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 79 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 50 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 150 пацієнтів.

Як відомо, з 12 жовтня в Україні запрацюють нові карантинні зони. Майже вся територія Львівщини опинилася у «жовтій зоні». Що стосується Львова, то він і далі залишається «помаранчевим».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Додамо, що тепер тести на коронавірус можна буде безкоштовно здавати у приватних лабораторіях. На це скерували кошти із держбюджету.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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