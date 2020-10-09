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В Україні оновили карантинні зони: якого кольору Львівщина

Соломія Головіна

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В Україні з понеділка, 12 жовтня, запрацюють нові карантинні зони. Територія Львівщини увійшла до «жовтої» та «помаранчевої зон». Що стосується Львова, то обласний центр залишився «помаранчевим». Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 9 жовтня, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує у Facebook міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

 

У «помаранчевій зоні» будуть:  місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

У «жовтій зоні» будуть: міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський та Сокальський райони Львівської області.

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Детальніше про епідемічний поділ інших областей України читайте ТУТ.

Зазначимо, коли регіон потрапляє у «помаранчеву зону», то там забороняється:

  • діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);
  • діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);
  • планові госпіталізації в лікарнях;
  • спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
  • прийом нових змін в дитячі табори;
  • обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

Натомість, коли регіон потрапляє у «жовту зону», то там починає діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Крім цього діють і заборони «зеленої зони». Зокрема, мешканці повинні використовувати маски чи респіратора у громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів можливе за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів можливе тільки в межах сидячих місць.

Додамо, що станом на ранок 9 жовтня на Львівщині коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили 22 177 людям. За останню добу виявили 247 нових хворих.

Загалом в Україні коронавірусну хворобу виявлено 250 538 людей. Зокрема, було зафіксовано черговий антирекорд кількості нових хворих за добу – 5 804 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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