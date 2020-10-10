Географія поширення нових випадків COVID-19 на Львівщині

Коронавірус у Львівській області станом на 10 жовтня виявлено у 22 386 осіб. Зокрема, за останню добу зафіксовано 214 випадків. Найбільше нових хворих за минулу добу – у Львові (+65 нових інфікованих). Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Госпіталізовано за попередню добу в заклади охорони здоров’я 154 осіб на амбулаторне лікування скеровано –1215 осіб. На стаціонарному лікуванні перебувають 1288 осіб, в реанімаційному відділенні – 123 особи, на ШВЛ –38 осіб.
Всього проведено 164 369 лабораторних дослідження на виявлення коронавірусу методом ПЛР, за останню добу проведено 1344 дослідження методом ПЛР.
Найбільше нових хворих традиційно виявлено у Львові ( +65 за минулу добу), далі йдуть Сокальський (+28 за минулу добу), Яворівський (+18 за минулу добу), Мостиський (+12 за минулу добу), Миколаївський район (+11 за минулу добу) та м. Червоноград (+11 за минулу добу). Водночас жодного інфікування за добу не зафіксовано у таких районах та містах обласного значення: м. Стебник, м. Моршин, м. Трускавець, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський райони.
Випадки реєструвалися у жителів:
- Львів – 10325 ( +65 за минулу добу)
- м. Борислав – 166 (+1)
- Бродівського району – 347 (+2)
- Буського району – 198 (+5)
- Городоцького району – 655 (+2)
- Дрогобицького району – 290 (+1)
- м. Дрогобич – 515 (+3)
- м. Стебник – 64 (+0)
- Жидачівського району – 345 (+6)
- Жовківського району – 1041 (+7)
- Золочівського району – 461 (+5)
- Кам’янка-Бузького – 620 (+6)
- Миколаївського району – 802 (+11)
- м.Моршин – 19 (+0)
- Мостиського району – 268 (+12)
- м.Новий Розділ – 48 (+1)
- Перемишлянського району – 533 (+10)
- Пустомитівського району – 1817 (+7)
- Радехівського району – 199 (+1)
- м.Самбір – 272 (+2)
- Самбірського району – 279 (+8)
- Сколівського району – 145 (+0)
- Сокальського району – 640 (+28)
- Старосамбірського району – 109 (+0)
- м.Стрий – 247 (+1)
- Стрийського району – 186 (+0)
- м. Трускавець – 92 (+0)
- Турківського району – 109 (+1)
- м. Червоноград – 325 (+11)
- Яворівського району –1258 (+18)
Як відомо, з 12 жовтня в Україні запрацюють нові карантинні зони. Майже вся територія Львівщини опинилася у «жовтій зоні». Що стосується Львова, то він і далі залишається «помаранчевим».
Зазначимо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.
Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.
Додамо, що тепер тести на коронавірус можна буде безкоштовно здавати у приватних лабораторіях. На це скерували кошти із держбюджету.
Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Соломія Головіна