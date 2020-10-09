На вибори Львів витратить майже 3 млн грн

Сьогодні, 9 жовтня, виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення із бюджету 2,7 млн грн на організацію місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, із бюджету Львова виділять 2,7 млн грн організацію і проведення місцевих виборів. Ці кошти скерують на закупівлю антисептиків, масок та інших засобів індивідуального захисту, адже вибори відбудуться в умовах коронавірусного карантину.

Зазначимо, що на проведення виборів Львівщина отримала із держбюджету більше 86 млн грн.

Реклама партнерів

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В усіх виборців перевірятимуть температуру, на входах встановлять антисептики, приміщення дільниць регулярно дезінфіковуватимуть. До одного столу для видачі бюлетенів рекомендують підходити не більше ніж 3 особам. Також українцям рекомендують мати зі собою власну ручку і не брати на дільницю дітей.

Якщо у виборця температура тіла перевищуватиме 37,2°С та/або будуть симптоми респіраторних захворювань, то він зможе проголосувати, але винятково в відокремленій кабіні. Бюлетень теж доведеться вкидати в окрему скриньку.

В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

Нагадаємо, на Львівщині створять 2126 виборчих дільниць. Також процес виборів в області моніторитимуть 600 спостерігачів ОБСЄ. Мешканці Львівщини голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Також тепер виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook