«Благословення не отримував». Священнику УГКЦ, який балотується у депутати ЛОР, винесли попередження

Священник Володимир Лужецький балотується у депутати Львівської обласної ради від партії «Сила і честь». У курії Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ наголошують, що благословення отець на це не отримував. Про це повідомляє РІСУ.

Зазначається, що Володимир Лужецький є священником храму Успення Пресвятої Богородиці м. Стебник.

«Тому о. Володимира було викликано до Управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії та пригадано зміст «Інструкції про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній», згідно з якою священики УГКЦ не можуть брати участі у жодного роду політичній діяльності, до якої також зараховується участь у виборах. Священику повідомлено, що він повинен зняти свою кандидатуру, інакше його чекатиме покарання», – повідомили у прессекретаріаті єпархії.

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(Скріншот зі сайту ЦВК. Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

Варто додати, окрім Володимира Лужецького до Львівської облради хочуть потрапити ще два священика ПЦУ: священник храму Архистратига Михаїла в селі Сможе Микола Біляк (кандидат від партії «Європейська Солідарність»), настоятель храму святих апостолів Петра і Павла у Бродах Степан Шира (кандидат від партії «Громадянська позиція»).

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На проведення виборів Львівщина отримала більше 86 млн грн. На території області створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Серед змін – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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