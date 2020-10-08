Степанов заявив, що Україна не може ввести повний локдаун

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна наразі не може піти шляхом деяких європейських країн, наприклад Ізраїлю, який ввів знову повний локдаун. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.

«Я чудово розумію, що ми зараз не можемо піти шляхом, яким пішли деякі європейські країни. Тим шляхом, яким пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів», – сказав Степанов.

Міністр заявив, що буде радитися із фахівцями, у який спосіб з одного боку не зупинити економіку, а з іншого – запобігти поширенню COVID-19.

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«Я буду зараз радитися з фахівцями, у який спосіб нам з одного боку не зупинити економіку…я чудово розумію, в яких умовах ми живемо. Нам потрібно, щоб працювала економіка, люди ходили на роботу, але нам потрібно знайти баланс, який ми просто будемо виконувати – своєрідна домовленість між всіма, щоб нам, нашим близьким – завжди могла бути надана медична допомога», – наголосив Степанов.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 8 жовтня зафіксовано 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. За добу виявлено 5 397 нових хворих – це черговий антирекорд кількості нових хворих за добу.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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