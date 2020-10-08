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COVID-19: в Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих за добу

Ольга Денисяка

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В Україні станом на ранок 8 жовтня зафіксовано 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. За добу виявлено 5 397 нових хворих – це черговий антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Загалом коронавірус вже забрав життя 4 690 людей (+93 за добу), 108 233 пацієнтів одужали (+2 263за добу).

 

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.м. Київ – 25896 (+422)

2.Харківська область – 22712 (+576)

3.Львівська область – 21923 (+227)

4.Чернівецька область – 15757 (+168)

5.Одеська область – 15704 (+367)

6.Тернопільська область – 14979 (+242)

7.Івано-Франківська область – 14693 (+131)

8.Рівненська область – 13798 (+266)

9.Закарпатська область – 10473 (+100)

10.Київська область – 10490 (+199)

11.Волинська область – 9199 (+162)

12.Дніпропетровська область – 7994 (+306)

13.Хмельницька область – 7732 (+259)

14.Житомирська область – 7457 (+236)

15.Вінницька область – 7197 (+123)

16.Сумська область – 6197 (+312)

17.Черкаська область – 5153 (+236)

18.Чернігівська область – 5066 (+159)

19.Запорізька область – 5007 (+145)

20.Донецька область – 5118 (+294)

21.Миколаївська область – 4154 (+129)

22.Полтавська область – 3685 (+188)

23.Херсонська область – 1636 (+45)

24.Луганська область – 1480 (+86)

25.Кіровоградська область – 1234 (+19).

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 жовтня до Центру надійшло 5 286 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 307 047 повідомлень про підозру на COVID-19.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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