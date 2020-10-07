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Україна зможе отримати від Євросоюзу до 8 млн доз вакцини від коронавірусу

Ольга Денисяка

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Україна зможе отримати до 8 млн доз вакцини від коронавірусу як учасник ініціативи Фонду «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», якому ЄС виділив 400 млн євро на придбання близько 2 млрд доз вакцини. Про це виданню Дзеркало тижня повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

 

Вона зазначила, що пандемія коронавірусу не лише суттєво вплинула на підготовку і проведення 22-го саміту Україна-ЄС, а й стала першим із питань до обговорення, бо усі свідомі того, що забезпечення швидкого доступу до вакцини є важливим міжнародним завданням. У цьому контексті Стефанішина нагадала, що 31 серпня Європейський Союз виділив 400 млн євро Фонду «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», який забезпечить придбання до 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.

«Україна була відібрана до переліку учасників цієї ініціативи, відтак, зможе отримати до 8 млн доз вакцини. Водночас ми готові зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом. У нас є відповідна інфраструктура, підприємства для виробництва вакцин, і ми готові разом з іншими країнами ЄС брати участь у їх масовому виробництві», – зазначила віцепрем’єрка.

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Стефанішина зауважила, що, як показала пандемія, крім реагування на масштабні виклики, слід приділити увагу системній роботі з побудови загальної системи стійкості, зокрема, у сфері охорони здоров’я, як на загальнодержавному, так і на міждержавному рівні.

«Ми вдячні, що Євросоюз був і залишається нашим надійним партнером у впровадженні медичної реформи та розвитку спроможності державних інституцій України. У свою чергу, ми будемо і надалі розбудовувати співпрацю наших установ з європейськими, перш за все з Європейським центром з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), Європейським агентством лікарських засобів (EMA) та Об’єднаним дослідницьким центром Європейської комісії (JRC)», – пообіцяла вона.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 7 жовтня зафіксовано 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 4 753 нових хворих – це черговий антирекорд кількості нових хворих за добу.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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