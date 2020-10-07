У МОЗ запевняють, що лікарі отримали доплати, і затримок більше не буде

Більшість медичних закладів уже отримали доплати для працівників за вересень. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня, передає УП.

«Є медичні заклади, які фінансуються через Національну службу здоров’я України, і кошти переводяться за відповідними договорами. Вчора на вечір кількість лікарень, яким були вже перераховані кошти по заключені договорів, дорівнювала 1379 зі 1594. Решта повинні отримати кошти сьогодні», – розповів очільник МОЗ.

У відомстві запевняють, що тепер затримок із виплатами медичним працівникам не буде.

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«Затримка на 1-2 дні в лікарнях виникла тільки в цьому місяці. Коли договір вже укладено, то відповідно далі вже ніяких затримок не буде. Крім того, є лікарні, які в підпорядкуванні МОЗ (101) або фінансуються через відповідні субвенції (272) – вони отримали кошти 24-25 вересня», – зауважив Степанов.

Міністр також нагадав про розмір доплат, який очікує на медичних працівників:

Лікар повинен отримати 3560 грн.

Медсестри – 2500 грн.

Молодший медичний персонал – 1250 грн.

Степанов додав, що на наступний рік міністерство пропонує збільшити заробітну плату для медиків.

«В тарифах, які ми закладаємо на наступний рік пропонуємо радикальне збільшення заробітної плати в 2,5-3 рази із запуском нової Програми медичних гарантій», – розповів глава відомства.

Як повідомляв Львівський портал, під час пандемії COVID-19 Львів почав виплачувати матеріальну допомогу медикам, працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування, а також тим медпрацівникам, які заразились коронавірусом під час роботи.

Загалом Львів виплатив матеріальну допомогу уже 900 медичним працівникам: 674 медики, які працюють із хворими на COVID-19, отримали по 10 000 грн, а по 20 000 грн перерахували 226 медпрацівникам, які підхопили коронавірус на роботі.

У Львівській міськраді хочуть виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

Щодо підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, то Львівщина витратить на це майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

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