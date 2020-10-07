Ситуація із COVID-19 на Львівщині: за добу – ще 202 хворих

На Львівщині станом на ранок 7 жовтня підтверджено 21 696 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили у ще 202 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 21 696 осіб. Водночас хвороба забрала життя 593 людей (+4 за добу), 8 213 пацієнтів одужало (+211 за добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1370 ПЛР-тестів, з них 202 – позитивні. Серед них львів`ян – 78. Залишку проб у холодильнику нема.

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За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 9 543 особи, госпіталізовані – 2 193, на амбулаторному лікуванні – 7 350 осіб, виписані – 2 039 осіб. Зараз у лікарні перебуває 153 особи, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 73 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 49 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 144 пацієнти.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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