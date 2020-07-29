В Україні «згортають» видачу бебі-боксів: яка ситуація на Львівщині?

На Львівщині наразі немає дефіциту «пакунків малюка», які видають кожній породіллі у пологових будинках. Поки що в області є дві тисячі бебі-боксів, ще понад 4500 закупили та чекають на їх поставку. Тож такої кількості пакунків повинно хватити орієнтовно до листопада. Про це у коментарі Львівському порталу розповів заступник директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Віктор Степанюк.

Зазначимо, в Україні виникла проблема з тендером із закупівлі бебі-боксів. Відтак 30 червня 2020 року Антимонопольним комітетом за результатом розгляду скарг учасників цього тендеру було прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі «пакунків малюка». Відтак Міністерство соціальної політики розробило проєкт, який передбачає, що діти, які народилися у 2020 році та не отримали «пакунку малюка», зможуть отримати грошову компенсацію вартості боксу.

«Мінсоцполітики з метою забезпечення кожної дитини, яка народилася у 2020 році «пакунком малюка» розроблено проєкт урядового рішення, яким передбачається запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на дітей, які народились у 2020 році, та не були забезпечені цією допомогою», – йшлося у повідомленні Мінсоцполітики.

Одразу після появи цієї інформації у багатьох ЗМІ розпочали обговорювати, що у деяких областях України вже виник дефіцит бебі-боксів. Втім, як зазначив Віктор Степанюк, на Львівщині поки що дефіциту «пакунків малюка» немає. Наразі у пологових будинках є близько двох тисяч бебі-боксів. Тож затримок із їх видачею немає. Також область закупила ще понад 4,5 тисяч «пакунків малюка»: наразі чекають на їх поставку.

«У нас поки немає інформації про зупинення видачі бебі-боксів. Я знаю, що Антимонопольний комітет на три місяці зупинив закупівлю бебі-боксів оголошеним тендером Міністерства соціальної політики. Тому у тих областях, які чомусь не мають достатнього запасу пакунків малюка, справді є проблеми. На Львівщині станом на сьогодні ми маємо близько двох тисяч пакунків, які зараз є у пологових будинках. І ми маємо ще 4 700 пакунків, за які ми вже проплатили та очікуємо на їхню поставку. По статистиці пологові в місяць видають близько 1,5 тисячі пакунків, то Львівщина забезпечена бебі-боксами орієнтовно до листопада. Якщо до листопада Мінсоцполітики не вирішить ситуацію з тендером або з якоюсь грошовою компенсацією, то тоді можливі проблеми. Втім до листопада ситуація контрольована та стабільна», – розповів Львівському порталу заступник директора департаменту соціального захисту населення ЛОДА.

Стосовно грошових виплат замість бебі-боксів він зазначив, що «наразі жодного нормативного документу, який би дозволяв отримати кошти замість пакунку, немає».

«Я знаю, що на рівні розмов була інформація про те, що лише в тих областях , де пакунки відсутні, можна буде отримати компенсацію грошима. Але це все розмови. На Львівщині поки що все гаразд і ми забезпечені, якщо не станеться зриву поставок. В чому я сумніваюся, адже кошти ми за пакунки вже проплатили», – додав Віктор Степанюк.

Зазначимо, видача «пакунків малюка» породіллям у пологових будинках розпочалася з 1 вересня 2018 року. Вартість одного пакета становить близько 3800 гривень. До нього входять предмети першої необхідності для малюків у перші місяці життя.

Бебі-бокс містить одноразові підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, пледи, косметичні засоби, термометр тощо. Цей комплект упакований в коробку-люльку з міцного картону та додатково укріпленим дном – вона може служити колискою для немовляти. Також такий набір включає буклети для батьків з корисною інформацією про догляд за дитиною, порадами медиків та інших фахівців.

З повним переліком того, що входить у «пакунок малюка», можна дізнатися за посиланням.

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