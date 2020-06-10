Цьогоріч бебі-бокси на Львівщині отримали понад 8 тисяч сімей

У 2020 році на Львівщині в пологових будинках видали 8003 пакунки малюка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

В ЛОДА зазначають, що лише за травень видано вже 1859 пакунків. У середньому в області батьки новонароджених дітей отримують близько 400 пакунків в тиждень.

Зазначимо, «пакунок малюка» – це національний проєкт для соціального захисту сімей з дітьми, який стартував 1 вересня 2018 року. Такі пакети вручають всім сім’ям, у яких народжуються діти.

«За загальним правилом пакунки малюка безкоштовно надаються всім немовлятам, незалежно від місця їх народження, безпосередньо у пологових будинках. У разі їх тимчасової відсутності у пологових будинках – у органі соціального захисту населення після звернення із відповідною заявою та довідкою з пологового будинку. Вартість одного пакета становить близько 3800 гривень. До нього входять предмети першої необхідності для малюків у перші місяці життя. При цьому розмір передбаченої законодавством фінансової допомоги при народженні дитини не змінюється», – пояснив начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Гельбич.

Бебі-бокс містить одноразові підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, пледи, косметичні засоби, термометр тощо. Цей комплект упакований в коробку-люльку з міцного картону та додатково укріпленим дном – вона може служити колискою для немовляти. Також такий набір включає буклети для батьків з корисною інформацією про догляд за дитиною, порадами медиків та інших фахівців.