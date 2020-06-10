ОСТАННІ НОВИНИ

Цьогоріч бебі-бокси на Львівщині отримали понад 8 тисяч сімей

Вероніка Рой

|

У 2020 році на Львівщині в пологових будинках видали 8003 пакунки малюка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

В ЛОДА зазначають, що лише за травень видано вже 1859 пакунків. У середньому в області батьки новонароджених дітей отримують близько 400 пакунків в тиждень.

Зазначимо, «пакунок малюка» – це національний проєкт для соціального захисту сімей з дітьми, який стартував 1 вересня 2018 року. Такі пакети вручають всім сім’ям, у яких народжуються діти.

«За загальним правилом пакунки малюка безкоштовно надаються всім немовлятам, незалежно від місця їх народження, безпосередньо у пологових будинках. У разі їх тимчасової відсутності у пологових будинках – у органі соціального захисту населення після звернення із відповідною заявою та довідкою з пологового будинку. Вартість одного пакета становить близько 3800 гривень. До нього входять предмети першої необхідності для малюків у перші місяці життя. При цьому розмір передбаченої законодавством фінансової допомоги при народженні дитини не змінюється», – пояснив начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Гельбич.

Бебі-бокс містить одноразові підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрац, пледи, косметичні засоби, термометр тощо. Цей комплект упакований в коробку-люльку з міцного картону та додатково укріпленим дном – вона може служити колискою для немовляти. Також такий набір включає буклети для батьків з корисною інформацією про догляд за дитиною, порадами медиків та інших фахівців.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...