Для українців відкрили кордони вже 52 країни, - МЗС

Для подорожей українських громадян в умовах пандемії наразі відкриті вже 52 країни – з початку вересня додалося ще 4. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

«Розпочну із традиційної рубрики – це країни, які відносно відкриті для подорожей українців. Хоча туристичний сезон завершився, але можливості подорожувати ніхто не скасовував. Станом на зараз таких країн 52. З минулого брифінгу, 3 вересня, додалися ще 4 країни: Йорданія, Колумбія, Нігерія та Гана», – розповів Кулеба.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 30 вересня в Україні лабораторно підтвердили 208 959 випадків коронавірусу. За добу виявили 4027 нових хворих.

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Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце в антирейтингу дісталось Києву, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Львівщина потрапила до «жовтої» і «помаранчевої» зон. До «червоної» зони жоден населений пункт чи район області цього разу не увійшов.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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