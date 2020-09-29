На Львівщині виявили нові незаконні рубки дерев

У двох районах Львівської області правоохоронці виявили більше ста зрізаних сосен і смерек, які не мали належного чіпування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Під час відпрацювання двох районів області правоохоронці виявили незаконно зрубані дерева. Так, 25 вересня біля села Росоха Сколівського району поліцейські знайшли 80 протиправно зрубаних колод смереки.

Ще одна знахідка сталась 26 вересня неподалік села Домашів, що на Сокальщині. Тут поблизу пилорами місцевого підприємця виявили 28 нечіпованих соснових колод.

Реклама партнерів

На місцях працювала слідчо-оперативна група. За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Всю лісопродукцію вилучили та доставили на зберігання. Наразі правоохоронці встановлюють походження деревини та осіб, причетних до її рубки. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що на Львівщині регулярно виявляють самовільні рубки дерев. Незаконно вирізають дерева як звичайні мешканці області, так і посадовці лісопідприємств.

Влітку правоохоронці на Старосамбірщині викрили посадовця місцевого лісгоспу, який разом із жителями району вирубували і продавали деревину. Збитки оцінили у 1,2 млн грн. Також нещодавно спіймали 64-річного мешканця Львівщини, який вирізав дерева у заповіднику «Верхньодністровські Бескиди».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.