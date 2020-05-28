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64-річному чоловіку «світить» до 5 років тюрми за порубку смерек у заповіднику на Львівщині

Вероніка Рой

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Слідчі повідомили про підозру 64-річному чоловіку, котрий зрубав смереки у заповіднику на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Поліцейські встановили, що цьогоріч на початку березня в лісовому масиві на території регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» 64-річний мешканець району зрізав дерева породи «смерека».

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України.

Тепер за скоєне підозрюваному загрожує покарання – штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

Досудове розслідування триває.

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