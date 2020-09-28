ВООЗ планує отримати 2 млрд доз вакцин від коронавірусу до кінця 2021 року

До кінця 2021 року в межах програми міжнародного співробітництва, створеної під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вчені планують виготовити щонайменше 2 мільярди доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Центр новин ООН.

Як зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, на сьогодні до ініціативи COVAX з виготовлення вакцини офіційно приєдналися 67 країн з високим і 92 країни з низьким рівнем доходів. Очікується, що найближчим часом угоду підпишуть ще 34 держави.

Глава ВООЗ підкреслив, що для успішної реалізації ініціативи необхідні великі інвестиції. Поточний дефіцит фінансування цієї програми становить 35 млрд доларів. Гебреєсус наголосив, що ВООЗ не закликає до благодійності – йдеться про виживання світової економіки.

Реклама партнерів

Гебреєсус запропонував міжнародній спільноті зосередити увагу на чотирьох основних пріоритетах: недопуск подальшої ескалації кризи й зосередження зусиль на захисті найвразливіших верств населення.

Також він каже, що треба створити умови, які дозволили б місцевим громадам ефективно захищати себе від вірусу, а також варто постійно відстежувати нові вогнища захворювання, ізолювати й лікувати інфікованих.

Зазначимо, раніше у ВООЗ заявляли, що вакцину від COVID-19 потрібно розподілити рівномірно, уникаючи питання націоналізму.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.