Путін каже, що Росія зробила першу у світі вакцину від COVID-19

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення. Про це повідомляє УП з посиланням на російські ЗМІ.

«Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції», – сказав Путін.

Він додав, що щеплення від COVID-19 зробила одна з його дочок, але не уточнив про яку саме з двох його доньок йдеться.

За словами Путіна, після першого уколу у його дочки опустилася температура тіла з 38 до 37: «І все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але все потім зійшло нанівець, відчуває себе добре, і титри високі».

Він також заявив, що вакцинація в Росії має бути добровільною. За його словами, вакцина «пройшла всі необхідні перевірки» і «працює досить ефективно, формує імунітет стійкий».

У МОЗ РФ відзначили, що російська вакцина від коронавірусу формує імунітет, який триватиме до двох років: «Дворазова схема введення вакцини дозволяє сформувати тривалий імунітет. Досвід застосування векторних вакцин (при дворазовій схемі введення) показує, що імунітет зберігається до двох років».

Йдеться про препарат Гам-КОВІД-Вак (векторна двокомпонентна вакцина на основі аденовірусу людини), який зареєстрували в РФ 11 серпня.

Російський МОЗ повідомляє, що вакцину випробували на декількох видах тварин (гризуни і примати) і двох групах добровольців (по 38 осіб у кожній).

Також вказується, що вакцина не містить компонентів вірусу COVID-19.

Варто додати, що на початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали. 21 липня перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.