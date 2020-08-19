Вакцину від COVID-19 потрібно розподілити рівномірно, – ВООЗ

У момент, коли буде розподілятися вакцина від коронавірусу, потрібно зробити це рівномірно, уникаючи питання націоналізму. Цьому закликав гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус, повідомляє ZN.UA з посиланням на The Hill.

Він зазначив, що ВООЗ вже працює над планом рівномірного розподілу вакцини, коли вона виявиться дієвою та безпечною.

«Нам потрібно запобігти націоналізму з приводу вакцини. Насправді із стратегічної і глобальної точки зору в інтересах кожної країни ділитися небесконечними запасами. Ніхто не буде в безпеці, поки все не будуть в безпеці», – сказав Гебрейесус.

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У ВООЗ є план, відповідно до якого на першій фазі вакцина буде розділена серед країн, які брали участь у її створенні. Друга фаза стосуватиметься країн, яким найбільше загрожуватимуть інфекційні спалахи.

Гебрейесус закликає, аби першими вакцину отримали медпрацівники та люди, який більше 65 років.

Як писав Львівський портал, президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Нещодавно у Великій Британії на людях випробовували ще одну вакцину від коронавірусу. Детальніше – тут.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

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