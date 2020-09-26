За добу на Львівщині від ускладнень коронавірусу померло ще вісім людей

За останню добу, 25 вересня, на Львівщині від ускладнень коронавірусу померло ще вісім людей. Кількість нових випадків захворювання пішла на спад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як розповіла керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 26 вересня у Львові та на Львівщині підтверджено 19636 випадків інфікування коронавірусом, з них 551 – летальний.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1830 ПЛР-тестів. Відтак, 171 – позитивний. Серед них львів`ян — 112. Залишку проб у холодильнику нема.

6613 пацієнтів уже одужало.

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Загалом у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 155 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 44 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 43 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 142 пацієнти.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах». Проте з 28 вересня діятиме нове епідзонування. Деталі – за посиланням.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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