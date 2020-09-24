Нове епідзонування з 28 вересня. Львівщина потрапила до «помаранчевої» та «жовтої» зон

Україну знову поділили на зони карантину. Зокрема, частина районів Львівщини потрапила у «помаранчеву зону». Також частина області, зокрема і Львів, опинилася у «жовтій зоні». Про це йдеться у повідомленні міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова у Facebook.

24 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак з понеділка, 28 вересня, почне діяти нове епідемічне зонування.

У «помаранчевій зоні» будуть: Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

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До «жовтої зони» потрапили: міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

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Зазначимо, коли регіон потрапляє у «помаранчеву зону», то там забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);

діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

Натомість, коли регіон потрапляє у «жовту зону», то там починає діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Крім цього діють і заборони «зеленої зони». Зокрема, мешканці повинні використовувати маски чи респіратора у громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів можливе за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів можливе тільки в межах сидячих місць.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах».

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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