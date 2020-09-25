Коронавірус на Львівщині: за добу – 215 нових хворих

Станом на ранок п’ятниці, 25 вересня, на Львівщині виявили 19 465 випадків COVID-19. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили ще 215 людям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1454 ПЛР-тести, з них 215 виявилися позитивними. Серед них 102 – львів’яни. У черзі залишаються 356 проб.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 19 465 осіб. Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 543 людини. Натомість 6518 пацієнтів побороли недугу.

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Найбільше хворих перебуває Львівській обласній інфекційній лікарні. Там зараз перебуває 159 осіб. З них 8 – у реанімації, на апараті штучної вентеляції легень – 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 50 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 45 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 165 пацієнтів.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Нагадаємо, із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини, Пустомитівський та Перемишлянський, опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах». Проте з 28 вересня діятиме нове епідзонування. Деталі – за посиланням.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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