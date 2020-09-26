У авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє курсантів з Львівщини

Серед загиблих в трагедії на Харківщині курсантів – 20-річний Віталій Вільховий із Соснівки та 22-річний Ростислав Булій зі Старосамбірщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

«Одним із курсантів, що загинули був наш односельчанин Ростислав Булій, 1998 року народження», – відповідна інформація з’явилася у спільноті села Торчиновичі.

Відтак у авіакатастрофі військового літака на Харківщині загинуло відразу двоє уродженців Львівщини.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.

У лікарні помер курсант із Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.

«Все було як у комп’ютерній грі»: єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок.

Сім’ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині обіцяють виплатити по 1,5 млн грн допомоги.

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