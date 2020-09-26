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Сім’ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині виділять по 1,5 млн грн допомоги

Андрій Котенський

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Родинам загиблих внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Харковом виділять по 1,5 млн грн допомоги. Про це повідомив заступник Міністра оборони Ігор Старобінський під час позачергового засідання уряду, передає кореспондент УНН.

 

«У зв’язку із загибеллю військовослужбовців… прийнято рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблим військовослужбовців ЗСУ. Розмір виплат складає 1 млн 576 грн на кожного. Виплата буде здійснюватися за рахунок фондів Міністерство оборони», — розповів Старобінський.

У ДБР повідомили про чотири версії причин авіакатастрофи на Харківщині. Серед них: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем; неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.

У лікарні помер курсант із Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.

«Все було як у комп’ютерній грі»: єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок.

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