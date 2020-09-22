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У чотирьох районах Львівщини не виявили хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 18 793 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 18 793 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1895 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 275.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 8687 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1552  пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1071 ) і Жовківський райони (928 ). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у чотирьох районах області, а також у Самборі, Стрию, Моршині та Новому Роздолі.

COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львова – 8687 (+119)
  • Пустомитівського району – 1552 (+27)
  • Яворівського району–1071 (+22)
  • Жовківського району – 928 (+16)
  • Миколаївського району-735 (+1)
  • Кам’янка-Бузького – 547 (+4)
  • Городоцького району–548 (+8)
  • м. Дрогобич-442(7)
  • Перемишлянського району-453(+9)
  • Сокальського району-461 (+19)
  • Золочівського району-337(+8)
  • Жидачівського району-300 (+3)
  • Бродівського району-269 (+6)
  • м.Самбір-250 (0)
  • Самбірського району-238 (+1)
  • Дрогобицького району – 235 (0)
  • м. Червоноград– 202 (+4)
  • Мостиського району-200 (+11)
  • м.Стрий-188 (0)
  • Радехівського району-163 (+5)
  • Буського району-162 (+2)
  • Стрийського району – 150 (+1)
  • м. Борислав -144 (+1)
  • Сколівського району-114 (0)
  • Турківського району – 108 (0)
  • Старосамбірського району – 101 (0)
  • м. Трускавець – 68 (+1)
  • м.Новий Розділ -43 (0)
  • м.Моршин-17 (0)

Від ускладнень COVID-19 померло 527 мешканців Львівщини, з них 1 – за останню добу. Натомість побороли недугу 6189 пацієнтів (+75 за минулу добу).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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