У чотирьох районах Львівщини не виявили хворих на коронавірус

Коронавірус діагностували у 18 793 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 18 793 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1895 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 275.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 8687 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1552 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (1071 ) і Жовківський райони (928 ). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у чотирьох районах області, а також у Самборі, Стрию, Моршині та Новому Роздолі.
COVID-19 виявили у мешканців:
- м. Львова – 8687 (+119)
- Пустомитівського району – 1552 (+27)
- Яворівського району–1071 (+22)
- Жовківського району – 928 (+16)
- Миколаївського району-735 (+1)
- Кам’янка-Бузького – 547 (+4)
- Городоцького району–548 (+8)
- м. Дрогобич-442(7)
- Перемишлянського району-453(+9)
- Сокальського району-461 (+19)
- Золочівського району-337(+8)
- Жидачівського району-300 (+3)
- Бродівського району-269 (+6)
- м.Самбір-250 (0)
- Самбірського району-238 (+1)
- Дрогобицького району – 235 (0)
- м. Червоноград– 202 (+4)
- Мостиського району-200 (+11)
- м.Стрий-188 (0)
- Радехівського району-163 (+5)
- Буського району-162 (+2)
- Стрийського району – 150 (+1)
- м. Борислав -144 (+1)
- Сколівського району-114 (0)
- Турківського району – 108 (0)
- Старосамбірського району – 101 (0)
- м. Трускавець – 68 (+1)
- м.Новий Розділ -43 (0)
- м.Моршин-17 (0)
Від ускладнень COVID-19 померло 527 мешканців Львівщини, з них 1 – за останню добу. Натомість побороли недугу 6189 пацієнтів (+75 за минулу добу).
Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.
Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Із 21 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Зокрема, два райони Львівщини опинилися у «червоній зоні». Також частина області опинилася у «жовтій» та «помаранчевій зонах».
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка