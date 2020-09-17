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Вулицю Хуторівку відкрили для транспорту

Вероніка Рой

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У четвер, 17 вересня, для проїзду транспорту відкрили вулицю Хуторівку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, підрядна організація ТзОВ «Онур» завершила заміну всіх комунікацій і нанесення дорожнього покриття на вул. Хуторівка.

«Всі роботи з асфальтування проїзної частини вул. Хуторівки завершено, тому її вже відкрили для проїзду з двох сторін. Через два тижні підрядник розпочне наносити розмітку і завершить асфальтування велодоріжок і влаштування хідників. Тобто в найближчі два тижні всі роботи будуть завершені», – повідомив Андрій Білий.

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Посадовець додав, що кінця жовтня вулицею Хуторівка поїде тролейбус.

Зазначимо, капітальний ремонт Хуторівки стартував наприкінці січня. Львову він обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.

Завершити ремонт вулиці планують до кінця вересня. Відновленою Хуторівкою запустять тролейбус, який курсуватиме від вул. Наукової до просп. Червоної Калини. Також планується, що після завершення всіх робіт тут облаштують окремі смуги для руху громадського транспорту.

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Фото: ЛМР

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