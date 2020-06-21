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На Хуторівці облаштують окремі смуги руху для громадського транспорту

Наталя Дуляба

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На вулиці Хуторівка, що на Сихові, триває капітальний ремонт. Після завершення всіх робіт тут облаштують окремі смуги для руху громадського транспорту. Про це у своєму відеоблозі розповів заступник директора департаменту ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий.

 

Дотепер Хуторівка мала чотири смуги руху: по дві у кожному напрямку. Втім після ремонту тут з’явиться вже шість смуг, дві із яких будуть спеціально для громадського транспорту.

«Із розширенням вулиць у Львові додають смуги для громадського транспорту. Прикладом цього якраз є вул. Хуторівка, яка була двосмуговою, а стане трисмуговою: двома – автомобільними, ще одна смуга буде для громадського транспорту. Так буде у кожному напрямку», – розповів Андрій Білий.

Він також відзначив, що вулиці Львова переважно є вузькими, тож фізичної можливості розширення є дуже мало. Розширити Хуторівку вдасться завдяки вже існуючим широким смугам для руху автомобілів, які спорудили ще в радянські часи.

«В кожному напрямку вулиця мала по 9 метрів, тобто додавання по 1 метру в кожній частині дозволило розширити Хуторівку і додати смуги громадського транспорту. Також буде окремий з’їзд для вантажного транспорту на ринок «Шувар», – пояснив Андрій Білий.

Зазначимо, капітальний ремонт Хуторівки стартував наприкінці січня. Львову він обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.

Завершити ремонт вулиці планують до кінця вересня. Відновленою Хуторівкою запустять тролейбус, який курсуватиме від вул. Наукової до просп. Червоної Калини.

Як писав Львівський портал, першу окрему смугу для громадського транспорту у Львові зробили на просп. Чорновола влітку 2019 року. Після цього маршрутки і тролейбуси стали проїжджати цю ділянку значно швидше, натомість приватні автомобілі почали більше стояти у заторах. На це у мерії заявили, що перевагу у русі має отримувати саме громадський транспорт, який завдяки окремим смугам економить час 10 тисяч пасажирів.

Через затори львів’яни навіть створили петицію з вимогою прибрати на просп. Чорновола смугу руху для громадського транспорту. Проте депутати Львівської міської ради її не підтримали.

У травні цього ліквідували смугу руху для громадського транспорту на вул. Липинського через ремонт вул. Богдана Хмельницького.

Загалом смуги для громадського транспорту у Львові облаштували на 13 вулицях, їхня протяжність становить 19,5 км. У планах – ще п’ять таких смуг. Де їх зроблять, читайте тут.

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