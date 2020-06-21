На Хуторівці облаштують окремі смуги руху для громадського транспорту

На вулиці Хуторівка, що на Сихові, триває капітальний ремонт. Після завершення всіх робіт тут облаштують окремі смуги для руху громадського транспорту. Про це у своєму відеоблозі розповів заступник директора департаменту ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий.

Дотепер Хуторівка мала чотири смуги руху: по дві у кожному напрямку. Втім після ремонту тут з’явиться вже шість смуг, дві із яких будуть спеціально для громадського транспорту.

«Із розширенням вулиць у Львові додають смуги для громадського транспорту. Прикладом цього якраз є вул. Хуторівка, яка була двосмуговою, а стане трисмуговою: двома – автомобільними, ще одна смуга буде для громадського транспорту. Так буде у кожному напрямку», – розповів Андрій Білий.

Він також відзначив, що вулиці Львова переважно є вузькими, тож фізичної можливості розширення є дуже мало. Розширити Хуторівку вдасться завдяки вже існуючим широким смугам для руху автомобілів, які спорудили ще в радянські часи.

«В кожному напрямку вулиця мала по 9 метрів, тобто додавання по 1 метру в кожній частині дозволило розширити Хуторівку і додати смуги громадського транспорту. Також буде окремий з’їзд для вантажного транспорту на ринок «Шувар», – пояснив Андрій Білий.

Зазначимо, капітальний ремонт Хуторівки стартував наприкінці січня. Львову він обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.

Завершити ремонт вулиці планують до кінця вересня. Відновленою Хуторівкою запустять тролейбус, який курсуватиме від вул. Наукової до просп. Червоної Калини.

Як писав Львівський портал, першу окрему смугу для громадського транспорту у Львові зробили на просп. Чорновола влітку 2019 року. Після цього маршрутки і тролейбуси стали проїжджати цю ділянку значно швидше, натомість приватні автомобілі почали більше стояти у заторах. На це у мерії заявили, що перевагу у русі має отримувати саме громадський транспорт, який завдяки окремим смугам економить час 10 тисяч пасажирів.

Через затори львів’яни навіть створили петицію з вимогою прибрати на просп. Чорновола смугу руху для громадського транспорту. Проте депутати Львівської міської ради її не підтримали.

У травні цього ліквідували смугу руху для громадського транспорту на вул. Липинського через ремонт вул. Богдана Хмельницького.

Загалом смуги для громадського транспорту у Львові облаштували на 13 вулицях, їхня протяжність становить 19,5 км. У планах – ще п’ять таких смуг. Де їх зроблять, читайте тут.