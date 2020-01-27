У Львові розпочали ремонтувати вулицю Хуторівка

У Львові сьогодні розпочинається капітальний ремонт вул. Хуторівка, вартість якого обійдеться у понад 125 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, підрядна організація ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор» нині розпочинає капітальний ремонт вул. Хуторівка. Договірна вартість робіт становить – 125,5 млн грн. Триватимуть роботи до 30 вересня 2020 року.

«Під час капітального ремонту на вул. Хуторівка буде проведено заміну всіх комунікаційних мереж, облаштування дощової каналізації, влаштування контактної мережі тролейбусу, велосмуги, світлофорних об’єктів, зупинки громадського транспорту, заміну опор вуличного освітлення і влаштування благоустрою», – повідомив прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

Як відзначає заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, у зимові місяці проводитимуть роботи лише по заміні інженерних мереж. А вже з настанням стабільно теплої погоди проводитимуть асфальтування.

«Цього року у Львові буде велика кампанія щодо капітального ремонту доріг. Так ми відновили роботи на вул. Миколайчука, і продовжуються роботи на вул. Д. Апостола. Сьогодні приступаємо до ремонту вул. Хуторівка. Розпочинаємо з ремонту інженерних мереж, які розміщені на газонах, тому вулицю не перекриватимемо для руху транспорту. 3 30 січня розпочинаємо роботи на вул. Шевченка. Будемо облаштовувати квазі-кільце від вул. Залізничної до вул. Левандівська. Щодо вул. Шевченка, то її будемо роботи в три черги. Перша черга – це квазі-кільце. Друга черга – ремонт від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого. Третя черга – від вул. Ярослава Мудрого і до вул. Залізнична. У лютому плануємо відновити роботи на вул. Курмановича. Минулого року на цій вулиці ми постелили нижній шар асфальту. Цього року постелимо верхній шар, облаштуємо хідники, газони. Щодо великих об’єктів, то цього року розпочнемо ремонтні роботи на вул. С. Бандери, вул. Б. Хмельницького. Також будемо проводити ремонт вул. Чернівецької. Не забуваємо про два мости, які маємо відремонтувати цього року. Перший – це міст на вул. Головатого-Сулими. Тендер ми провели минулого року і роботи проводитимемо у 2020 році. Другий міст, який має стратегічне значення, – це міст на вул. Шевченка-Ковча. Зараз проєкт на експертизі і орієнтовно в травні розпочнемо там роботи. У планах на цей рік також проєктування і ремонт вул. П. Орлика і вул. Грінченка. Відзначу, що зимою робимо тільки інженерні мережі, а асфальтувати будемо, коли будуть належні погодні умови. Також у квітні районні адміністрації розгорнуть велику роботу щодо поточного ремонту доріг. Вулиці робитимуть великими картами – від бордюра до бордюра. Також впродовж року вони проводитимуть капітальний ремонт хідників і дворів», – розповіла Ірина Маруняк.

За її словами, на капітальний ремонт вулиць передбачено більше 1 млрд грн. Крім того, передбачені кошти районним адміністраціям на поточний ремонт в сумі 63 млн. грн, і на капітальний ремонт – близько 40 млн грн кожній адміністрації.

Також цього року буде завершено облаштування велодоріжок на вул. Княгині Ольги і на пр. Чорновола.

Детальніше про ремонти доріг читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».