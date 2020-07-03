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На Яворівщині виявили стихійне сміттєзвалище

Вероніка Рой

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У Яворівському районі працівниками Державної екологічної інспекції у Львівській області виявили несанкціоноване сміттєзвалище. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі екоінспекції.

 

Стихійне сміттєзвалище представники екоінспеції виявили між селами Кожичі та Зелів на території Домажирської сільської ради Яворівського району Львівської області.

Матеріали здійсненого державного нагляду працівниками Інспекції скеровано в органи місцевого самоврядування для вжиття заходів реагування.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області планують до кінця 2020 року.

До слова, протягом 2019 року Львівщина утворила понад 2,1 млн тонн відходів. У середньому один житель області продукував 858 кг сміття.

Фото: Держекоінспекція у Львівській області

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