Як організувати навчальний процес під час пандемії

Із 1 вересня всі українські школи розпочали роботу за новими правилами, які прописані Міністерством Освіти та Міністерством Охорони здоров’я через пандемію коронавірусу. Чи можливо виконати всі вимоги, як організувати процес адаптації дітей до поточних умов та зберегти їх фізичне та психологічне здоров’я читайте далі у матеріалі львівської школи КМDШ.

На перший погляд, може здатись, що дотримуватись вимог контролюючих органів дуже важко, або навіть неможливо. Експерти визнають, що це дійсно складно: дотримання соціальної дистанції, розведення людських потоків та контроль за здоров’ям кожного учня є надважким завданням. Весь цей час треба слідкувати, щоб були дотримані всі вимоги та обмеження, і при цьому, дитина почувалась комфортно.

Окремий контроль у школі відбувається за процесом харчування.

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«У питанні харчування є ще один важливий і неочевидний момент, на який ми звертаємо увагу у першу чергу батьків, – розказує директорка львівської школи КМDШ Любов Собко. – Ми просимо не давати дітям перекусів з собою. Річ у тому, що діти мають звичку ділитися один з одним і зазвичай ми заохочуємо їх у цьому. Дати щось ближньому – це добре, але не у випадку, коли воно може нашкодити здоров’ю. Зараз ми дозволяємо брати з собою все те, що можна продезінфікувати, інше – просимо обмежити».

У безпеку навчального процесу треба багато інвестувати. У школі багато уваги приділяється засобам індивідуального захисту для викладацького складу, санітайзерам, частішому та більш посиленому прибиранню території.

У школі було розроблено чотири алгоритми дій, на випадок різних ситуацій, що пов’язані з Сovid-19. Всі вони відповідають державним вимогам та нормам. У внутрішніх документах їх називають «маршрутами».

«Маршрут №1» – стандартний, при якому учень не контактував з хворими та не має симптомів ГРВІ. За ним учень повинен дотримуватись всіх вимог та рекомендацій щодо відвідування школи, носити засоби індивідуального захисту та, у випадку поганого самопочуття, негайно повідомити вчителя, медичного працівника та повернутись додому для консультації з сімейним лікарем.

«Маршрут №2» – для дитини, що контактувала з хворим на Сovid-19. У цьому випадку дитина має обов`язково залишатись вдома і долучитись до дистанційного навчання (у випадку доброго самопочуття). Батьки – повідомити відповідальних осіб у школі, та сімейного лікаря. Повернення до школи можливе після 14 днів на самоізоляції, які мають пройти безсимптомно або негативного ПЛР-тесту на 7-9 добу після початку самоізоляції.

«Маршрут №3» – для дитини зі симптомами Сovid-19 або ГРВІ. Дитина залишається вдома та повністю обмежує коло контактів. Батьки мають повідомити про хворобу школу та звернутись до лікаря. Для того, щоб повернутись до школи після хвороби, потрібно мати довідку від сімейного лікаря про повне одужання та негативні результати 2 ПЛР-тестів (останній не пізніше 48 годин перед виходом на навчання).

«Маршрут №4» – для дитини, що повернулась із подорожі в іншу країну. Школа рекомендує на 7-9 день після повернення здати ПЛР-тест, результати якого батьки мають надати медичному персоналу школи. За умови негативного результату, дитина може долучитися до навчання на наступний день.

Окремий «Маршрут» складено для класу, дитина з якого має підтверджений діагноз Сovid-19. У цьому випадку адміністрація школи переводить клас у режим самоізоляції та організовує освітньо-формаційний процес онлайн, відповідно до розкладу.

Важливо, щоб батьківська спільнота з одного боку була максимально відповідальна, а з іншого – не створювала додаткових викликів для своїх дітей. Адже є певна категорією дуже тривожних батьків, що хвилюються за своїх дітей аж надміру. Їх настрій передається дітям. І останнім інколи потрібна психологічна допомога, щоб подолати «ковідофобію» – страх перед мікробами. З такими дітьми та їх родинами працюють психологи школи, які допомагають подолати панічні настрої та допомагають позбутися надмірних переживань та стресу.