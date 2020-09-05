Вже три школи на Львівщині перейшли на дистанційне навчання через COVID-19

З понеділка, 7 вересня, на дистанційне навчання переходить Великосілківський НВК у Кам’янка-Бузькому районі через COVID-19. Загалом це вже третя школа в області, котра переходить на дистанційне навчання через коронавірусну інфекцію. Про це повідомив заступник директора департаменту освіти та науки Львівської ОДА Роман Пастушенко.

Зазначимо, учні школи №1 у місті Ходорів розпочали навчальний процес дистанційно через підтверджений коронавірус у педагогів закладу. 3 вересня департамент освіти і науки ЛОДА отримав лист про те, що одна зі шкіл на Сколівщини також переходить на дистанційне навчання. Там COVID-19 підтвердили у вчителя та техпрацівника.

Як повідомив Роман Пастушенко, симптоми коронавірусної хвороби виявили і у дітей та директора школи на Кам’янка-Бужчині. З понеділка це навчальний заклад також переходить на дистанційне навчання. На сайті Кам’янка-Бузької РДА зазначається, що мова йде Великосілківський НВК. Навчання у школі буде відновлено після закінчення чотирнадцяти денного терміну або у разі від’ємного результату ПЛР-тесту у директора та учнів.

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Загалом на Львівщині три школи перейшли на дистанційне навчання через випадки коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Зазначимо, через пандемію коронавірусу навчання у школах залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Детальніше з рекомендаціями МОЗу щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19 можна ознайомитися за цим посиланням.

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