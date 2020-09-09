Роботу груп продовженого дня у школах Львівщини не заборонятимуть, – ЛОДА

Групи продовженого дня, що працювали при школах після навчального дня, функціонуватимуть і надалі. Ніяких спеціальних розпоряджень щодо відміни занять не надходило. Про це розповів заступник директора департаменту освіти та науки Роман Пастушенко, інформує пресслужба Львівської ОДА.

«Вчителі групи перед початком роботи мають запитати дітей про стан здоров’я, поміряти температуру, поспостерігати, чи немає видимих симптомів, адже на групі збираються дітлахи з різних класів. Вважаю, що недоцільно забороняти такі групи, адже частина батьків насправді не мають куди подіти дітей», –акцентував Роман Пастушенко.

Інша справа, якщо школа здає в оренду приміщення для позашкільних занять.

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«Якщо є договір оренди і його не розірвано, то школа зобов’язана надати приміщення під такі заняття. Однак, після цього цей спортзал чи інший кабінет треба продезінфікувати, обробити, помити. А це вже відповідальність дирекції школи, адже орендарі, як правило, працюють там після закінчення уроків», – розповів Роман Пастушенко.

За словами заступника директора департаменту, в нових умовах на директорів шкіл лягло велике навантаження та відповідальність, тому значна частина з них, обережно підходять до продовження практики надання в оренду своїх приміщень.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Через пандемію коронавірусу навчання у школах залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Станом на 8 вересня у області на дистанційне навчання переведено 5 шкіл.

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