Коронавірус на Львівщині: у п’яти районах минулої доби не виявили хворих

Коронавірус діагностували у 15 695 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та ще у п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 15 695 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1 410 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 188.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 7390 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 275 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (966) і Жовківський райони (798). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Перемишлянському, Золочівському, Бродівському, Стрийському та Старосамбірському районах області, а також у Самборі, Трускавці, Моршині, Стебнику та Новому Роздолі.

Випадки реєструвалися у жителів:

м. Львова – 7390 (+71)

Пустомитівського району – 1275 (+15)

Яворівського району – 966 (+6)

Жовківського району – 798 (+18)

Миколаївського району – 656 (+6)

Кам’янка-Бузького – 478 (+3)

Городоцького району – 452 (+7)

Перемишлянського району – 346 (0)

м. Дрогобич – 343 (+9)

Сокальського району – 333 (+11)

Жидачівського району – 265 (+6)

м.Самбір – 231 (0)

Золочівського району – 224 (0)

Самбірського району – 199 (+1)

Дрогобицького району – 175 (+3)

Мостиського району – 156 (+2)

м. Червоноград– 147 (+1)

м.Стрий – 147 (+1)

Бродівського району – 147 (0)

Буського району – 136 (+4)

Стрийського району – 131 (0)

Радехівського району – 118 (+20)

Турківського району – 105 (+2)

м. Борислав – 103 (+3)

Сколівського району –102 (+1)

Старосамбірського району – 90 (0)

м. Трускавець – 57 (0)

м.Новий Розділ – 40 (0)

м. Стебник – 38 (0)

м.Моршин – 15 (0)

На стаціонарному лікуванні на Львівщині перебувають 1319 осіб, в реанімаційному відділенні – 97 осіб, до апаратів штучної вентеляції легень підключені 3 людей.

Від ускладнень коронавірусу на Львівщині померло 442 людей, з них 2 – за останню добу. Натомість побороти недугу вдалося 4740 особі (+9 за останню добу).

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Частина Львівської області, зокрема і Львів, увійшла до «помаранчевої зони», а інша частина – до «жовтої зони». Детальніше про карантинне зонування читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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