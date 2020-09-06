Коронавірус на Львівщині: у п’яти районах минулої доби не виявили хворих

Коронавірус діагностували у 15 695 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та ще у п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Коронавірус на Львівщині підхопили 15 695 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1 410 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 188.
Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 7390 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 275 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (966) і Жовківський райони (798). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.
При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Перемишлянському, Золочівському, Бродівському, Стрийському та Старосамбірському районах області, а також у Самборі, Трускавці, Моршині, Стебнику та Новому Роздолі.
Випадки реєструвалися у жителів:
- м. Львова – 7390 (+71)
- Пустомитівського району – 1275 (+15)
- Яворівського району – 966 (+6)
- Жовківського району – 798 (+18)
- Миколаївського району – 656 (+6)
- Кам’янка-Бузького – 478 (+3)
- Городоцького району – 452 (+7)
- Перемишлянського району – 346 (0)
- м. Дрогобич – 343 (+9)
- Сокальського району – 333 (+11)
- Жидачівського району – 265 (+6)
- м.Самбір – 231 (0)
- Золочівського району – 224 (0)
- Самбірського району – 199 (+1)
- Дрогобицького району – 175 (+3)
- Мостиського району – 156 (+2)
- м. Червоноград– 147 (+1)
- м.Стрий – 147 (+1)
- Бродівського району – 147 (0)
- Буського району – 136 (+4)
- Стрийського району – 131 (0)
- Радехівського району – 118 (+20)
- Турківського району – 105 (+2)
- м. Борислав – 103 (+3)
- Сколівського району –102 (+1)
- Старосамбірського району – 90 (0)
- м. Трускавець – 57 (0)
- м.Новий Розділ – 40 (0)
- м. Стебник – 38 (0)
- м.Моршин – 15 (0)
На стаціонарному лікуванні на Львівщині перебувають 1319 осіб, в реанімаційному відділенні – 97 осіб, до апаратів штучної вентеляції легень підключені 3 людей.
Від ускладнень коронавірусу на Львівщині померло 442 людей, з них 2 – за останню добу. Натомість побороти недугу вдалося 4740 особі (+9 за останню добу).
Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус.
Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.
Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Частина Львівської області, зокрема і Львів, увійшла до «помаранчевої зони», а інша частина – до «жовтої зони». Детальніше про карантинне зонування читайте тут.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Вероніка Рой