На Львівщині ще одна школа перейшла на дистанційне навчання через COVID-19

У Сколівському районі школа перейшла на дистанційне навчання через виявлені у навчальному закладі випади коронавірусної інфекції. Загалом в області це вже друга школа, яка змушена була перейти на дистанційне навчання через COVID-19. Про це 4 вересня повідомив заступник директора департаменту освіти та науки Львівської ОДА Роман Пастушенко, передає Львівський портал.

Зазначимо, учні школи №1 у місті Ходорів розпочали навчальний процес дистанційно через підтверджений коронавірус у педагогів закладу. Втім вже 3 вересня департамент освіти і науки ЛОДА лист про те, що одна зі шкіл на Сколівщини переходить на дистанційне навчання.

«У нас 1193 школи в області, з них 1 вересня розпочали навчання 1190. Одна школа не розпочала навчання через коронавірус, а ще дві – через причини, не пов’язані з епідемією. На сьогодні маємо ще одну школу у Сколівському районі, яка також переходить на дистанційне навчання через виявлені випадки коронавірусу», – сказав Роман Пастушенко.

Реклама партнерів

За його словами, серед хворих у школі на Сколівщині переважно педагоги, однак є і діти.

«Школа поки що не повідомила про точну кількість виявлених хворих, оскільки ще немає результатів ПЛР-тестів. Діти дистанційно навчатимуться протягом двох тижнів», – додав заступник директора департаменту освіти та науки ЛОДА.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Зазначимо, через пандемію коронавірусу навчання у школах залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Детальніше з рекомендаціями МОЗу щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19 можна ознайомитися за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.